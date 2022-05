General Elektriks – Yessaï Karapetian Quintet, 22 juillet 2022, .

General Elektriks – Yessaï Karapetian Quintet

2022-07-22 20:30:00 – 2022-07-22

• General Elektriks + Guests

Un pur bloc d’énergie. Du jazz, du funk, de l’électro, de la soul, du hip hop, tout cela est réuni et plus encore dans l’implacable moteur groove que fait tourner Hervé Salters, le Frenchy à l’origine de General Elektriks, créé il y a une petite vingtaine d’années à San Francisco. En septembre dernier, leur septième album donne de la voix au monde en invitant d’autres artistes, dont la merveilleuse chanteuse brésilienne Céu, à se joindre au groupe. Le titre donne le ton, Party like a Human, Faites la fête comme des Humains. Noté.

Line-up : Hervé Salters [voix Lead, claviers] / Eric Starczan [guitare, voix] / Jessie Chaton [claviers, basse] / Toma Milteau [batterie, Mpc, voix] / Guillaume Lantonnet [batterie, vibraphone, percussions]

+ Guests : Lateef The Truthspeaker, Leeroy



• Yessaï Karapetian Quintet

Trente ans à peine, et Yessaï Karapetian a déjà tout du vieux pro. Son talent, sa virtuosité l’attestent. Son premier album, Yessaï, sorti en janvier dernier aussi. Mais il faudrait y ajouter la touche de folie de la jeunesse qui ose tout, et qui s’affranchit gaiement des limites et de frontières. Imprégnée de toutes sortes d’influences, à commencer par son Arménie de Marseille, la musique de Yessaï Karapetian sonne comme une invitation magnétique et puissante.

Line-up : Yessaï Karapetian [piano] / Théo Moutou [batterie] / Marc Karapetian [basse] / Gab Gosse [guitare] / Mounir Sefsouf [saxophone]





• Les 19, 20, 21, 22 et 23 juillet à partir de 19h, le groupe Pompier Poney Club (fanfare marseillaise) est au Palais Longchamp.

Marseille Jazz des cinq continents vous donne rendez-vous le 22 juillet au Palais Longchamp avec General Elektriks & Yessaï Karapetian Quintet.

• General Elektriks + Guests

Un pur bloc d’énergie. Du jazz, du funk, de l’électro, de la soul, du hip hop, tout cela est réuni et plus encore dans l’implacable moteur groove que fait tourner Hervé Salters, le Frenchy à l’origine de General Elektriks, créé il y a une petite vingtaine d’années à San Francisco. En septembre dernier, leur septième album donne de la voix au monde en invitant d’autres artistes, dont la merveilleuse chanteuse brésilienne Céu, à se joindre au groupe. Le titre donne le ton, Party like a Human, Faites la fête comme des Humains. Noté.

Line-up : Hervé Salters [voix Lead, claviers] / Eric Starczan [guitare, voix] / Jessie Chaton [claviers, basse] / Toma Milteau [batterie, Mpc, voix] / Guillaume Lantonnet [batterie, vibraphone, percussions]

+ Guests : Lateef The Truthspeaker, Leeroy



• Yessaï Karapetian Quintet

Trente ans à peine, et Yessaï Karapetian a déjà tout du vieux pro. Son talent, sa virtuosité l’attestent. Son premier album, Yessaï, sorti en janvier dernier aussi. Mais il faudrait y ajouter la touche de folie de la jeunesse qui ose tout, et qui s’affranchit gaiement des limites et de frontières. Imprégnée de toutes sortes d’influences, à commencer par son Arménie de Marseille, la musique de Yessaï Karapetian sonne comme une invitation magnétique et puissante.

Line-up : Yessaï Karapetian [piano] / Théo Moutou [batterie] / Marc Karapetian [basse] / Gab Gosse [guitare] / Mounir Sefsouf [saxophone]





• Les 19, 20, 21, 22 et 23 juillet à partir de 19h, le groupe Pompier Poney Club (fanfare marseillaise) est au Palais Longchamp.

dernière mise à jour : 2022-03-30 par