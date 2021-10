General Elektriks + Ya-Ourt Echo System, 19 novembre 2021, Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin.

General Elektriks + Ya-Ourt

Echo System, le vendredi 19 novembre à 20:30

_**Vendredi 19 novembre à 20h30, ne manquez pas le concert electro pop funk de General Elektriks à Echo System, avec Ya-Ourt en 1ère partie !**_ General Elektriks parle plus d’une langue. Depuis ses claviers, il pratique un syncrétisme de haut vol entre funk, pop et électro, avec en tête l’idée d’un melting-pot musical alchimique et l’envie de le partager avec les foules. **NOUVEL ALBUM EN SEPTEMBRE 2021** Avec 2 albums successifs de 2016 à 2018, le groupe a donné plus de 200 dates en France confirmant de plus belle son lien avec son public sur scène. Hervé Selters alias General Elektriks parle de ce disque comme un véritable « grand écart entre le populaire et l’expérimentation ». Une interprétation poussée à l’extrême de ce qu’il nomme «L’Art Funk». **+ Ya-Ourt (1ère partie)** **Tarifs** **• Moins de 12 ans : 6€** **• Abonnés : 13€** **• Prévente : 16€** **• Sur place : 20€**

Payant

Electro pop funk

Echo System Zone artisanale L’Écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T20:30:00 2021-11-19T23:30:00