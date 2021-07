Cenon Rocher de Palmer Cenon, Gironde General Elektriks Rocher de Palmer Cenon Catégories d’évènement: Cenon

Rocher de Palmer, le samedi 27 novembre à 20:30

Avec son nouvel album, le claviériste General Elektriks entend réaliser un véritable « grand écart entre le populaire et l’expérimentation ». Une interprétation poussée à l’extrême de ce qu’il appelle « l’art funk », exploration fluorescente des spécificités de l’être humain en 2021. Selon Hervé Salters, « crise climatique et funk androïde font bon ménage » : dans la pièce centrale de ce nouvel album, une suite de trois morceaux intitulée « Cosmic Check », il imagine l’invasion extra-terrestre de notre planète et la réaction des humains face à celle-ci. Un ennemi commun pourrait-il enfin persuader les humains de s’unir ? Des éléments de réponse promis dans ce concert forcément spectaculaire.

Tarif guichet : 27€ / Plein tarif : 25€ / Tarif abonné : 22€

Hervé Salters, alias General Elektriks, a repris ses claviers en main, prêt à remonter dans son tour bus.

2021-11-27T20:30:00 2021-11-27T22:30:00

