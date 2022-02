GENERAL ELEKTRIKS La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont) Châteaurenard Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

General Elektriks : General Elektriks parle plus d’une langue. Depuis ses claviers, il pratique un syncrétisme de haut vol entre funk, pop et électro, avec en tête l’idée d’un melting-pot musical alchimique et l’envie de le partager avec les foules. Hervé Selters alias General Elektriks parle de son nouvel disque « Party Like A Human » comme un véritable « grand écart entre le populaire et l’expérimentation ». Une interprétation poussée à l’extrême de ce qu’il nomme « L’Art Funk ». Si la musique s’adresse aux hanches sur beaucoup de morceaux, il n’est pas question dans les textes de nier les points morts d’une humanité en plein questionnement. ► Les mesures sanitaires en vigueur le jour du concert seront appliquées (pass, masque..). Merci de respecter les gestes barrières. Tarifs : ► En prévente (hors frais de loc.) : Debout : 21€ \ Debout Réduit : 18€. ► Sur place : 24€.

