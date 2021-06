Général elektriks Istres, 26 février 2022-26 février 2022, Istres.

Général elektriks 2022-02-26 21:00:00 21:00:00 – 2022-02-26 Route De Fos – RN 569 L’Usine

Istres Bouches-du-Rhône

Un NOUVEL ALBUM (sortie en SEPTEMBRE 2021) arrive. Hervé Selters alias General Elektriks parle de ce disque comme un véritable « grand écart entre le populaire et l’expérimentation ». Une interprétation poussée à l’extrême de ce qu’il nomme « L’Art Funk ».

General Elektriks parle plus d’une langue. Depuis ses claviers, il pratique un syncrétisme de haut vol entre funk, pop et électro, avec en tête l’idée d’un melting-pot musical alchimique et l’envie de le partager avec les foules.

+33 4 42 56 02 21

