Ne manquez pas le concert de GENERAL ELEKTRIKS + GUEST le 21 avril 2022 à 20h à Victoire 2. Depuis ses claviers, General Elektriks compose un son pop, funk, électro dopé aux beats hip-hop, ceux qui agitent les foules. Depuis toujours, le chanteur français Hervé Salters à la tête du groupe fait de ses voyages une affaire d'exploration musicale avec laquelle il jongle encore dans leur sixième album « Party Like Humans », sorti en septembre 2021. Dans ce disque, il s'entoure d'artistes comme Lateef The Truthspeaker, Céu, Quelle Chris, Jeff Parker pour explorer la nature humaine, entre funk androïde et scénario futuriste. Véritable « grand écart entre le populaire et l'expérimentation », ce projet à l'énergie débordante sera une interprétation poussée à l'extrême de ce qu'il nomme « L'Art Funk » ! Pass sanitaire obligatoire

