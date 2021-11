General Elektriks 6Mic, 23 avril 2022, Aix-en-Provence.

General Elektriks

6Mic, le samedi 23 avril 2022 à 20:30

Comparses et Sons fait escale le samedi 23 avril 2022 au 6Mic pour une nouvelle co-production… “Elektriks” ! C’est vers 2004 qu’on tombe nez à nez avec Cliquety Kliqk, 1er album de ce génial producteur et claviériste, synthétisant déjà toutes les influences du groove, à base de beats hip-hop façonnés à la MPC, de claviers vintages et de basses bien rondes. Il faut dire que c’est à San Francisco, qu’il fait ses armes avec le collectif Quanuum (DJ Shadow, Blackalicious, Lyrics Born, Lifesavas…). 6 disques plus tard, G.E revient avec un 7ème album, sorte de funk mutant et androïde, collision entre groove, pop et electro, qui porte toujours bien sa marque de fabrique. Et on ne vous cache pas qu’on frétille de le voir se déhancher derrière ses claviers, accompagné des mêmes musiciens qui ont fait la réputation de General Elektriks en live ! Ecouter ici → [https://www.youtube.com/watch?v=p5x7yBYDu5M](https://www.youtube.com/watch?v=p5x7yBYDu5M) Les premières places sont à 17€ → [https://bit.ly/3CQwBPV](https://bit.ly/3CQwBPV) Puis 22€ en prévente 19€ en tarif réduit : Étudiant.e, bénéficiaire du RSA, titulaire du e-pass jeune, titulaire d’une carte d’abonnement d’une autre SMAC, intermittent.e du spectacle, demandeur.euse d’emploi, titulaire d’un abonnement à un équipement culturel de la ville d’Aix (GTP, Pavillon Noir, Méjanes) Début du concert : 20h30 Ouverture des portes : 19h30 Ouverture du 6MIC : 18h00 Bar & Restauration sur place

de 17 à 22€

♫♫♫

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône



