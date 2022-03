« Généalogie et vie de château » au Château de Poudenas Poudenas, 20 mai 2022, Poudenas.

« Généalogie et vie de château » au Château de Poudenas Poudenas

2022-05-20 – 2022-05-21

Poudenas Lot-et-Garonne Poudenas

« Généalogie et vie de château » au château de Poudenas, dans la plus grande convivialité les vendredi 20 et samedi 21 mai 2022.

Rencontre et découverte de la généalogie avec conférences, échanges, ateliers pratiques, visite des lieux…

Deux jours passionnants dans le cadre historique du château de Poudenas (13e-17e siècles) au cœur de l’Albret.

Avec les interventions de Bénédicte Bousquet, généalogiste historienne, de l’Académie des Sciences Lettres et Arts d’Agen et de son club de Généalogie, de Guy Planes, raconteur de pays, et de Jean et Alix de Nadaillac, propriétaires.

Débutants, confirmés, places limitées à 25 personnes.

Programme complet avec hébergement.

Château de Poudenas

Poudenas

dernière mise à jour : 2022-03-17