Longny les Villages Orne Le Centre Généalogique de l’Orne et du Perche vous convient à une initiation à la généalogie pour débutants et confirmés, des recherches généalogiques sue Denis Achille Genty à partir d’un énigmatique ancien document. Publications de D. Achille Genty, son histoire et celle des siens, présentation vidéo, livret-jeu à énigmes sur l’alchimie par l’association Plume et Toile. Inauguration d’une plaque commémorative à 11h au cimetière de Longny. Le Centre Généalogique de l’Orne et du Perche vous convient à une initiation à la généalogie pour débutants et confirmés, des recherches généalogiques sue Denis Achille Genty à partir d’un énigmatique ancien document. Publications de D. Achille… +33 6 83 31 47 56 Le Centre Généalogique de l’Orne et du Perche vous convient à une initiation à la généalogie pour débutants et confirmés, des recherches généalogiques sue Denis Achille Genty à partir d’un énigmatique ancien document. Publications de D. Achille Genty, son histoire et celle des siens, présentation vidéo, livret-jeu à énigmes sur l’alchimie par l’association Plume et Toile. Inauguration d’une plaque commémorative à 11h au cimetière de Longny. Salle de la Mairie LONGNY AU PERCHE Longny les Villages

