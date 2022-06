Généalogie à la plage Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Généalogie à la plage Dinard, 16 juillet 2022, Dinard. Généalogie à la plage

Digue de l’Ecluse Promenade des Alliés Dinard Ille-et-Vilaine Promenade des Alliés Digue de l’Ecluse

2022-07-16 09:00:00 – 2022-07-16 19:00:00

Promenade des Alliés Digue de l’Ecluse

Dinard

Ille-et-Vilaine C’est à l’abris de toiles blanches que seront reçus tous les curieux que leur histoire familiale intrigue. Des bénévoles viennent à votre rencontre et proposent de mettre leur expérience à votre service en fouillant les documents anciens. Entrée libre. cgce35@orange.fr +33 6 08 51 32 43 C’est à l’abris de toiles blanches que seront reçus tous les curieux que leur histoire familiale intrigue. Des bénévoles viennent à votre rencontre et proposent de mettre leur expérience à votre service en fouillant les documents anciens. Entrée libre. Promenade des Alliés Digue de l’Ecluse Dinard

dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Dinard Adresse Dinard Ille-et-Vilaine Promenade des Alliés Digue de l'Ecluse Ville Dinard lieuville Promenade des Alliés Digue de l'Ecluse Dinard Departement Ille-et-Vilaine

Dinard Dinard Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dinard/

Généalogie à la plage Dinard 2022-07-16 was last modified: by Généalogie à la plage Dinard Dinard 16 juillet 2022 Digue de l'écluse Promenade des Alliés Dinard Ille-et-Vilaine

Dinard Ille-et-Vilaine