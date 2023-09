Cet évènement est passé La Gendarmerie – Ancienne Maison Conventuelle des Dames de La Retraite Gendarmerie de Quimper Quimper Catégories d’Évènement: Finistère

Munissez-vous d’une pièce d’identité pour la réservation et le jour de la visite.

Visite guidée par l’équipe de la Maison du patrimoine / Samedi : 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30 et 17h – Durée 45 min

Rdv. 12 place de la Tour d'Auvergne Après la Révolution, l'ancienne maison conventuelle des Dames de la Retraite est occupée par la gendarmerie qui y installe une caserne. Aujourd'hui siège du groupement de gendarmerie du Finistère, cet édifice singulier construit au début du XVIIe siècle témoigne d'une histoire plurielle.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

