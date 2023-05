Concert Flack’s Mood en concert 24 place du marché, 9 septembre 2023, Gençay.

FLACK’S MOOD

FLACK, pour Roberta Flack, une des divas noires américaines qui ont marqué la musique soul, jazz et folk.

MOOD comme l’humeur de la chanson Compared to What, écrite pour dénoncer la guerre du Vietnam, et qui, devenu un tub a été interprétée par Roberta Flack en 1960.

Une version qui contient l’âme de cette musique:

Soul, Groove, blues, les trois humeurs qui ont réuni Emmanuelle Bouriaud – basse, violon alto, chœurs -, Sophie Sabourin – batterie, violoncelle, chœurs -, et Anne Dussidour – guitare, clavier, chant – autour de compositions originales et de quelques covers.

Ces musiciennes accomplies nous offrent un répertoire à la fois énergique et langoureux, électrique et acoustique qui vous amènera immanquablement à bouger..

2023-09-09

24 place du marché Café Cantine du Commerce

Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



FLACK’S MOOD

FLACK, for Roberta Flack, one of the black American divas who have marked soul, jazz and folk music.

MOOD as the mood of the song Compared to What, written to denounce the Vietnam War, and which, as a tub, was performed by Roberta Flack in 1960.

A version that contains the soul of this music:

Soul, Groove, blues, the three moods that have brought together Emmanuelle Bouriaud – bass, violin alto, vocals -, Sophie Sabourin – drums, cello, vocals -, and Anne Dussidour – guitar, keyboard, vocals – around original compositions and some covers.

These accomplished musicians offer us a repertoire that is both energetic and languorous, electric and acoustic, which will inevitably get you moving.

EL ESTADO DE ÁNIMO DE FLACK

FLACK, por Roberta Flack, una de las divas negras estadounidenses que dejaron su impronta en la música soul, jazz y folk.

MOOD como el estado de ánimo de la canción Compared to What, escrita para denunciar la guerra de Vietnam y que, como una bañera, fue interpretada por Roberta Flack en 1960.

Una versión que contiene el alma de esta música:

Soul, Groove, Blues, los tres estados de ánimo que reunieron a Emmanuelle Bouriaud -bajo, violín, voz-, Sophie Sabourin -batería, violonchelo, voz-, y Anne Dussidour -guitarra, teclado, voz- en torno a composiciones originales y algunas versiones.

Estos músicos consumados nos ofrecen un repertorio a la vez enérgico y lánguido, eléctrico y acústico, que inevitablemente le hará moverse.

FLACK’S MOOD

FLACK für Roberta Flack, eine der schwarzen amerikanischen Diven, die die Soul-, Jazz- und Folkmusik geprägt haben.

MOOD ist die Stimmung des Liedes Compared to What, das geschrieben wurde, um den Vietnamkrieg anzuprangern, und das 1960 von Roberta Flack interpretiert wurde, als es zum Hit wurde.

Eine Version, die die Seele dieser Musik enthält:

Soul, Groove und Blues sind die drei Stimmungen, die Emmanuelle Bouriaud – Bass, Violine, Gesang -, Sophie Sabourin – Schlagzeug, Cello, Gesang – und Anne Dussidour – Gitarre, Keyboard, Gesang – bei ihren Originalkompositionen und einigen Covers zusammengebracht haben.

Diese versierten Musikerinnen bieten uns ein Repertoire, das gleichzeitig energisch und schmachtend, elektrisch und akustisch ist und Sie unweigerlich in Bewegung bringen wird.

