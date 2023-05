Marché des producteurs, 18 août 2023, Gençay.

Redécouvrez le bon goût des produits fermiers de la Vienne au Marché des Producteurs sur le Champ de Foire.

Venez rencontrer vos producteurs, dans une ambiance conviviale.

A partir de 18h..

2023-08-18

Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Rediscover the good taste of farm products from the Vienne at the Farmers’ Market on the Champ de Foire.

Come and meet your producers, in a friendly atmosphere.

From 6 pm.

Redescubra el buen gusto de los productos agrícolas de Vienne en el Mercado de Productores del Campo de Foire.

Venga a conocer a sus productores en un ambiente agradable.

A partir de las 18.00 h.

Entdecken Sie den guten Geschmack der Bauernprodukte aus dem Departement Vienne auf dem Bauernmarkt auf dem Champ de Foire wieder.

Treffen Sie Ihre Erzeuger in einer geselligen Atmosphäre.

Ab 18 Uhr.

Mise à jour le 2023-05-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou