Gençay à l'époque féodale Gençay, 12 août 2023, Gençay.

Gençay,Vienne

Visite proposée par les Amis du Vieux Château et le Centre Culturel La Marchoise, départ place du marché.

5€ par personne..

2023-08-12

Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Visit proposed by the Friends of the Old Castle and the Centre Culturel La Marchoise, departure from Place du Marché.

5? per person.

Visita organizada por los Amigos del Antiguo Castillo y el Centre Culturel La Marchoise, con salida de la Place du Marché.

5? por persona.

Diese Tour wird von den Freunden des Alten Schlosses und dem Kulturzentrum La Marchoise angeboten und beginnt auf dem Marktplatz.

5? pro Person.

