Fête Nationale, 13 juillet 2023, Gençay.

L’organisation est portée par le comité des fêtes » D’Rives en Fête « avec le soutien des municipalités de Gençay et St Maurice la Clouère.

A partir de 19h00 :

repas en plein air (Paëlla) et animation musicale avec l’artiste « Momo »

A partir de 23h : feux d’artifice sur le plan d’eau de Verneuil ..

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 . .

Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The organization is carried by the festival committee « D’Rives en Fête » with the support of the municipalities of Gençay and St Maurice la Clouère.

From 19h00 :

open-air meal (Paëlla) and musical entertainment with the artist « Momo »

From 23h: fireworks on the water level of Verneuil.

La organización corre a cargo del comité de fiestas « D’Rives en Fête » con el apoyo de los municipios de Gençay y St Maurice la Clouère.

A partir de las 19h00 :

comida al aire libre (Paëlla) y animación musical con el artista « Momo »

A partir de las 23h00: fuegos artificiales en el lago de Verneuil.

Die Organisation wird vom Festkomitee « D’Rives en Fête « mit der Unterstützung der Gemeinden Gençay und St Maurice la Clouère getragen.

Ab 19.00 Uhr:

essen im Freien (Paëlla) und musikalische Unterhaltung mit dem Künstler « Momo »

Ab 23.00 Uhr: Feuerwerk über dem Wasserspiegel von Verneuil .

Mise à jour le 2023-05-12 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou