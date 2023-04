Randonnée gencéenne Place du Champ de Foire, 25 juin 2023, Gençay.

Rendez-vous place du champ de foire (château d’eau) à 8h30 pour un départ à 9h.

Café matin / Casse-croûte mi-parcours et verre de l’amitié à l’arrivée..

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 . .

Place du Champ de Foire

Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Meeting point at the fairground (water tower) at 8:30 am for a departure at 9 am.

Coffee in the morning / Mid-course snack and a glass of friendship at the end.

Punto de encuentro en la Place du Champ de Foire (torre del agua) a las 8.30 h para una salida a las 9 h.

Café por la mañana / tentempié a mitad de recorrido y bebida al final del paseo.

Treffpunkt: Place du Champ de foire (Wasserturm) um 8:30 Uhr, Abfahrt um 9:00 Uhr.

Morgenkaffee / Imbiss auf halber Strecke und Freundschaftsgetränk am Ziel.

Mise à jour le 2023-03-23 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou