Fête de la musique, 21 juin 2023, Gençay.

Concerts (2 à 3 groupes) à partir de 19h00, organisés par le café cantine avec le soutien de la mairie de Gençay..

2023-06-21 à ; fin : 2023-06-21 . .

Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Concerts (2 to 3 groups) starting at 7pm, organized by the café cantine with the support of the Gençay town hall.

Conciertos (de 2 a 3 grupos) a partir de las 19 h, organizados por el café cantine con el apoyo del ayuntamiento de Gençay.

Konzerte (2 bis 3 Bands) ab 19 Uhr, organisiert vom Café Cantine mit Unterstützung des Bürgermeisteramts von Gençay.

