Balade culturelle dans la mémoire Centre Culturel La Marchoise, 4 juin 2023, Gençay.

Cycle de promenades culturelles commentées le 1er dimanche de chaque mois de 10h à 12h d’octobre à juin..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 12:00:00. .

Centre Culturel La Marchoise Route de Civray

Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Cycle of cultural walks with commentary on the first Sunday of each month from 10am to 12pm from October to June.

Ciclo de paseos culturales comentados el primer domingo de cada mes, de 10 a 12 horas, de octubre a junio.

Zyklus von kommentierten kulturellen Spaziergängen am 1. Sonntag jedes Monats von 10-12 Uhr von Oktober bis Juni.

