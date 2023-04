Le temps d’un chant 26 ter rue de l’aumônerie, 3 juin 2023, Gençay.

Atelier chant parent – enfant.

Pour les enfants de 0 à 4 ans

Gratuit sur inscription.

26 ter rue de l’aumônerie Maison de la Petite Enfance

Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Parent and child singing workshop.

For children from 0 to 4 years old

Free with registration

Taller de canto para padres e hijos.

Para niños de 0 a 4 años

Inscripción gratuita

Eltern-Kind-Gesangsworkshop.

Für Kinder von 0 bis 4 Jahren

Kostenlos nach Anmeldung

Mise à jour le 2023-03-24 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou