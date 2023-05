Spectacle musical T’RJOU Salle des fêtes, 3 juin 2023, Gençay.

Musiques chansons et contes en langue poitevine proposée par l’association Badegoule à la salle des fêtes..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . .

Salle des fêtes

Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Music, songs and tales in Poitevin language proposed by the association Badegoule at the village hall.

Música, canciones y cuentos en lengua poitevina propuestos por la asociación Badegoule en la sala del pueblo.

Musik, Lieder und Geschichten in der Sprache des Poitevins, angeboten vom Verein Badegoule im Festsaal.

Mise à jour le 2023-04-29 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou