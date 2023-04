29ème rencontre chorales Salle des fêtes, 13 mai 2023, Gençay.

La chorale de « La Margotière » de Saint-Maurice la Clouère reçoit :

– « A mâles Gammes » : Choeur d’hommes de Châtellerault

– « Choeur des 3 Rivières » : Chorale de La Roche-Posay

– « Sinfonia » : Chorale de Civray

– « Turbulences » : Chorale de Nouaillé-Maupertuis

– « La Margotière » : Chorale de Saint Maurice la Clouère.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . EUR.

Salle des fêtes

Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The choir of « La Margotière » of Saint-Maurice la Clouère receives :

– « A mâles Gammes » : Men’s choir from Châtellerault

– « Choeur des 3 Rivières » : Choir of La Roche-Posay

– « Sinfonia » : Choir of Civray

– « Turbulences » : Choir of Nouaillé-Maupertuis

– « La Margotière » : Choir of Saint Maurice la Clouère

El coro de « La Margotière » de Saint-Maurice la Clouère recibe :

– « A mâles Gammes » : Coro masculino de Châtellerault

– « Choeur des 3 Rivières » : Coro de La Roche-Posay

– « Sinfonia » : Coro de Civray

– « Turbulences » : Coro de Nouaillé-Maupertuis

– « La Margotière » : Coro de Saint Maurice la Clouère

Der Chor « La Margotière » aus Saint-Maurice la Clouère empfängt :

– « A mâles Gammes »: Männerchor aus Châtellerault

– « Choeur des 3 Rivières »: Chor aus La Roche-Posay

– « Sinfonia »: Chor aus Civray

– « Turbulences »: Chor von Nouaillé-Maupertuis

– « La Margotière »: Chor von Saint Maurice la Clouère

Mise à jour le 2023-04-13 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou