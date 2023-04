Escape game Le Vieux Château, 23 avril 2023, Gençay.

« Mystère dans la tour du moulin »

Pourrez vous résoudre les énigmes pour ressortir du château de Gençay !

Vous serez par équipe de 5 personnes maximum vous aurez 45 minutes pour retrouver le 21eme siècle.

Une personne majeur sera demandé par équipe pour des questions de sécurité .

20€ par équipe.

2023-04-23 à ; fin : 2023-04-23 . .

Le Vieux Château

Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



« Mystery in the mill tower »

Will you be able to solve the riddles to get out of the castle of Gençay!

You will be in teams of 5 people maximum and will have 45 minutes to find the 21st century.

One adult will be required per team for security reasons.

20? per team

« Misterio en la torre del molino

¿Seréis capaces de resolver los enigmas para salir del castillo de Gençay?

Estaréis en equipos de 5 personas como máximo y tendréis 45 minutos para encontrar el siglo XXI.

Será necesario un adulto por equipo por razones de seguridad.

20? por equipo

« Mysterium im Mühlenturm »

Können Sie die Rätsel lösen, um wieder aus dem Schloss Gençay herauszukommen?

Sie werden in Teams von maximal 5 Personen zusammengefasst und haben 45 Minuten Zeit, um ins 21.

Aus Sicherheitsgründen ist pro Team eine volljährige Person erforderlich.

20? pro Team

