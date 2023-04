Vid’ ta chambre Salle des fêtes, 16 avril 2023, Gençay.

Vêtements adultes / enfants, chaussures, maroquinerie, jeux, jouets, livres, bibelots, articles de puériculture…

Infos exposants : 5€ l’emplacement avec table + 1 boisson chaude offerte, location portant possible, rdv 7h30 pour l’installation..

2023-04-16 à ; fin : 2023-04-16 16:00:00. .

Salle des fêtes

Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Clothing adults / children, shoes, leather goods, games, toys, books, trinkets, childcare items …

Exhibitors’ info: 5? per place with table + 1 free hot drink, rental possible, meeting at 7:30 am for the installation.

Ropa para adultos y niños, zapatos, marroquinería, juegos, juguetes, libros, baratijas, artículos de puericultura…

Información para expositores: 5? un puesto con mesa + 1 bebida caliente gratuita, posibilidad de alquiler, cita a las 7.30 h para la instalación.

Kleidung für Erwachsene und Kinder, Schuhe, Lederwaren, Spiele, Spielzeug, Bücher, Nippes, Kinderpflegeartikel…

Ausstellerinfo: 5? pro Standplatz mit Tisch + 1 kostenloses Heißgetränk, Tragbare Vermietung möglich, Treffpunkt 7:30 Uhr für den Aufbau.

