CHRISTOPHE BEAUSSET TRIO CAFE CANTINE Gençay

Vienne

CHRISTOPHE BEAUSSET TRIO CAFE CANTINE, 26 novembre 2022 21:00, Gençay

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Concert et Jam session Ce trio, surfant entre le jazz be-bop, les rythmes afro et latin jazz, vous embarque dans leur univers mêlant compos et reprises revisitées. Le concert sera suivi d’une Jam session, alors venez jazzer avec eux ou juste profiter de la soirée! CAFE CANTINE 24 place du Marché, 86160 Gençay 86160 Gençay Vienne samedi 26 novembre – 21h00 à 23h00

Détails Heure : 21:00 - 23:00 Catégories d’évènement: Gençay, Vienne Autres Lieu CAFE CANTINE Adresse 24 place du Marché, 86160 Gençay Ville Gençay lieuville CAFE CANTINE Gençay Departement Vienne

