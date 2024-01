Randonnée nature Gençay, dimanche 24 mars 2024.

Randonnée nature Gençay Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 08:30:00

fin : 2024-03-24

2 parcours de 10 et 15km

Départ entre 8h30 et 9h30 aux halles

Verre de l’amitié et ravitaillement « fait maison »

Prévoir une éco-tasse ou consigne 1€

Inscriptions sur place : 4€/ personne (dont 0.50€ pour la maison des familles)

.

Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



L’événement Randonnée nature Gençay a été mis à jour le 2024-01-16 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou