Gemme la fête ! Lesperon, samedi 6 avril 2024.

Journée Artisanats d’Art liés à nos arbres et à nos forêts. Nombreux stands et animations, restauration.

Programme en cours de finalisation

Programme en cours de finalisation

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-06

Maison de la gemme

Lesperon 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine

