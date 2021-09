Geminiani and the celtic earth Autre lieu, 17 octobre 2021, Genève.

The celtic earth —————- C’est à une rencontre multiple que les musiciens de l’ensemble Les Basses Réunies vous invitent pour ce concert. D’abord celle de musiciens italiens venus à la « conquête » de la scène londonienne ou britannique tel Lorenzo Bocchi qui fut le premier violoncelliste italien à s’installer en Ecosse (en 1720), ou **Francesco Geminiani** (1687 – 1762) qui quelques années plus tard allait défrayer la chronique à Londres avant de trouver refuge à Dublin. De cette aventure musicale, on ne retient en général que les succès, l’aura, le prestige (ou les frasques !) des artistes italiens se produisant sur la scène londonienne (Bononcini, Porpora…). Pourtant c’est un curieux métissage qui a bien lieu pour certains de ces musiciens au contact de leurs homologues britanniques : Bocchi et Geminiani ne résisteront pas soit à collecter et publier comme leurs collègues les airs traditionnels de chaque pays, Irlande et Ecosse en tête, soit à les instrumenter de manière plus savante. Cet échange entre ces deux mondes, dits « savants » et « populaires », s’illustre particulièrement avec James Oswald (1710-1769), célèbre musicien écossais adulé par Geminiani qui collectera sous son nom autant qu’il écrira sous le nom de David Rizzio et dans le style…italien ! C’est comme si chaque culture musicale ne résistait pas à une immersion dans le monde de l’autre… A Dublin, c’est le harpiste O’Carolan qui aurait été au contact de Geminiani, rencontre illustrée d’anecdotes où le musicien irlandais, aveugle, aurait fait preuve de capacités de mémorisation et d’interprétation peu communes. Grace aux italiens, la musique de la rue ou du pub allait rentrer dans les salons et les salles de concert…

Après le succès de ce projet publié chez Alpha, Bruno Cocset vient pour la première fois le donner en Suisse. Plongée dans la musique populaire irlandaise et écossaise et leurs influences !

