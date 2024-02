GEMINI CREAM + PINK’S WIFE (1ère partie) La Dame de Canton Paris, samedi 24 février 2024.

Le samedi 24 février 2024

de 20h30 à 23h00

.Tout public. payant Prévente : 10 EUR

Venez groover avec Gemini Cream et Pink’s Wife !

GEMINI CREAM :

Hey ! Nous sommes un groupe de Funk/Soul parisien émergent. Nous sommes Gemini Cream.

Dans le but de promouvoir la sortie de notre premier album, nous organisons un Concert à la Dame de Canton. Nous vous invitons à venir nombreux et à venir danser sur de la groovy musique.

En espérant qu’on puisse vibrer tous ensemble et kiffer le cours d’une soirée !

See you soon !

PINK’S WIFE :

Entre rock alternatif et neo-soul, Pink’s Wife se démarque de par ses influences diverses : entre le jeu brut et les ballades aux influences du guitariste Hadrian, le tout embelli par les lignes de basses groovy et jazzy, la voix sulfureuse de la chanteuse/bassiste Diksha et la batterie hypnotique de jules, le groupe a créé un mélange entre soul et grunge dans une direction qui leur est propre.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : http://www.damedecanton.com/event/gemini-cream/ https://www.instagram.com/geminicream_/ https://www.instagram.com/geminicream_/ https://www.billetweb.fr/gemae-clones-isia-marie1

