MARCO BERRETTINI GEMIER – CHAILLOT TH.NATIONAL DE LA DANSE Paris, vendredi 31 mai 2024.

Marco BerrettiniMy soul is my VisaMy soul is my Visa est un ballet de chambre. On a l’impression que le spectacle se déroule dans son propre salon. Un peu baroque, un peu disco, un peu blues, ce spectacle tente de communiquer au public par les gestes du corps aussi bien que par le regard. À tour de rôle, les interprètes se succèdent au piano, afin d’accompagner les danses par des musiques de Meredith Monk, Beth Gibbons, Tom Johnson, Nils Frahm et d’autres, jouées en direct. C’est une simple célébration que les interprètes veulent partager avec le public. Tout vibre, rien n’est à l’arrêt.

Tarif : 45.10 – 45.10 euros.

Début : 2024-05-31 à 19:30

GEMIER – CHAILLOT TH.NATIONAL DE LA DANSE 1 PLACE DU TROCADERO 75016 Paris 75