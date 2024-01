LA VERONAL /MARCOS MORAU GEMIER – CHAILLOT TH.NATIONAL DE LA DANSE Paris, samedi 25 mai 2024.

La Veronal / Marcos MorauFirmamentoCe firmament c’est le passage de l’enfance à l’adolescence : le moment de bascule où la sensibilité est à vif et les émotions exacerbées. La puissance des visions de Marcos Morau, conjuguée à la précision millimétrée de ses danseurs, y brille haut, très haut.Sous la direction artistique de Marcos Morau, La Veronal a conquis les plus grandes scènes actuelles, de Chaillot au Festival d’Avignon. Marcos Morau conçoit la création comme une fusion permanente de danse, de théâtre et de musique. Il aime brasser des influences aussi diverses que les traditions de l’Aragon, en Espagne, ou le surréalisme. Un grand huit émotionnel. Firmamento, sa nouvelle pièce, entend s’adresser à un public adolescent mais où chacun serait accueilli, pour donner à voir « ce moment où commence le deuil de l’enfance, où se produit un renouveau émotionnel ». Marcos Morau puise dans la mémoire matière à questionner son présent – et le nôtre par la même occasion. Firmamento, (Firmanent en français) promet une fois de plus de secouer nos rétines. « Nous cherchons à générer un paysage magique aux possibilités infinies qui se heurtera à la logique terrestre, un nouvel univers d’imagination » déclare Marcos Morau. Autour de lui, une équipe de fidèles, dramaturge, costumier, musicien et danseurs. La Veronal est plus qu’une simple compagnie : un état d’esprit.Philippe Noisette

Tarif : 45.10 – 45.10 euros.

Début : 2024-05-25 à 17:00

Réservez votre billet ici

GEMIER – CHAILLOT TH.NATIONAL DE LA DANSE 1 PLACE DU TROCADERO 75016 Paris 75