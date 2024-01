THOMAS LEBRUN/CCN DE TOURS GEMIER – CHAILLOT TH.NATIONAL DE LA DANSE Paris, samedi 6 avril 2024.

Thomas Lebrun / CCN de ToursSous les fleursThomas Lebrun propose une pièce pour cinq danseurs, inspirée par sa rencontre avec les Muxes. Originaires du sud mexicain dans des communautés qui ne leur assignent pas de genre, les Muxes sont né·e·s hommes mais se vivent femmes. Elles se réapproprient des marqueurs de genre féminin comme les fleurs et les tenues bigarrées.Électron (très) libre de la scène chorégraphique contemporaine, Thomas Lebrun mène une activité créatrice intensive depuis la fin des années 1990 en donnant toute latitude à son fertile imaginaire. Résolument inclassable, il développe un univers aux multiples facettes esthétiques, de la danse la plus épurée à la théâtralité la plus débridée, dont la récente et effervescente pièce de groupe Mille et une danses (pour 2021) offre une exaltante synthèse. Évoquant la féminité chez l’homme sans la relier à la sexualité, sa nouvelle création, Sous les fleurs, butine en particulier au sud du Mexique, chez les Muxes, ces personnes sans genre fixe assigné – nées hommes, elles vivent en femmes, vêtues de tenues chamarrées, au sein de leur communauté, qui les accepte comme telles. Portée par cinq interprètes masculins à la féminité intérieure plus ou moins perceptible, la pièce – que traversent des musiques très diverses, venant notamment du Mexique – fait subtilement éclore une danse non genrée, en mutation continue, par laquelle se manifeste l’irréductible singularité de chaque corps, ici ou là-bas.Jérôme Provençal

