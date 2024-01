HERVE ROBBE GEMIER – CHAILLOT TH.NATIONAL DE LA DANSE Paris, vendredi 22 mars 2024.

Hervé RobbeIn Extenso, Danses en Nouvelles…Dans le cadre d’un large portrait que lui consacrent Chaillot et le Centre national de la danse, Hervé Robbe présente en salle Gémier une sélection éclectique de trois pièces en racine carré pour deux, quatre et seize danseurs, d’une écriture à la fois rigoureuse et expérimentale, aussi bien inspirée du krump que de l’art conceptuel ou du mouvement classique.Ayant entamé son cheminement de chorégraphe durant les années 1980, Hervé Robbe tend vers une recherche constante de nouvelles potentialités dans l’écriture du mouvement. Soucieux de concevoir des formats originaux pour présenter ses créations, afin d’engager des médiations inédites, il conduit depuis 2018 le projet In Extenso, Danses en Nouvelles… qui consiste en une série éclectique de « missives chorégraphiques », adressées au public suivant un désir inventif de partage sur le vif. Les épisodes du cycle peuvent se découvrir dans des combinaisons variables.Le programme proposé ici réunit trois pièces. Sous-tendue par des musiques de Charles Ives et de Jérôme Combier, Danse de 4 propulse dans un espace carré un quatuor mixte qui génère une expressivité physique intense, très ritualisée et presque guerrière, marquée en partie par la gestuelle du krump. Danse de 16 en offre une amplification, dans un espace élargi et arrondi, les seize interprètes mettant en mouvement(s) une communauté instable en quête d’appuis solidaires. Création la plus récente, rythmée par une composition circulaire de Jérôme Combier, Deers se focalise sur un duo dont les liens étranges se tissent et se révèlent au milieu de présences fantomatiques.Jérôme Provençal

