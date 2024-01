LEO LERUS/COMPAGNIE ZIMAREL GEMIER – CHAILLOT TH.NATIONAL DE LA DANSE Paris, samedi 16 mars 2024.

Léo Lérus / Compagnie ZimarèlGounouj« Gounouj » signifie « grenouille » dans le créole de certaines régions de Guadeloupe, île d’origine de Léo Lérus. Depuis ce territoire luxuriant, particulièrement menacé par l’action néfaste de l’activité humaine, Léo Lérus et ses danseurs ont observé et traduit dans leurs corps le phénomène d’homéostasie : l’adaptation d’un système aux contingences extérieures pour conserver son équilibre.Ses gestes fluides et rythmés attestent d’un habile mélange de danses guadeloupéennes et de techniques contemporaines. Formé par Léna Blou, Léo Lérus a affiné sa danse avec des chorégraphes de premier plan de la scène internationale comme Wayne McGregor, Ohad Naharin ou encore Sharon Eyal. Avec Entropie (2019), il s’inspirait des traditions de sa terre natale, à l’instar du léwoz (évènement culturel où se produit le gwoka, pratique musicale et dansée), et l’associait à des moyens technologiques, pour créer un mode de composition chorégraphique. Gounouj, sa nouvelle création, est une pièce pour quatre interprètes, créée dans un premier temps en pleine nature sur le site protégé de Gros Morne/ Grande Anse, à Deshaies en Guadeloupe. La question d’équilibre et de déséquilibre qui se pose dans cet écosystème constitue la colonne vertébrale du spectacle. Dans cette version pour un plateau de théâtre, il y transpose émotionnellement et physiquement la complexité à vouloir répondre à une telle question, et y développe le concept de bousyè, mot créole décrivant au sens propre l’état d’un crustacé en période de mue. Au sens figuré, il s’agit de l’acceptation d’une personne de sa propre vulnérabilité face au changement.

