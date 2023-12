ZAHO DE SAGAZAN GEMIER – CHAILLOT TH.NATIONAL DE LA DANSE Paris, 25 janvier 2024, Paris.

Zaho de SagazanConcertLa matière pourrait être un velours métallique ; la texture, à la fois moelleuse et rêche ; le mouvement quelque part entre la vague d’air soulevant la soie et l’onde que fait une pierre de taille jetée à la surface d’un lac… La voix de Zaho de Sagazan a quelque chose d’étrange mais s’impose vite comme familière, puissamment proche.PrésentationVoici donc Zaho de Sagazan, à vingt-trois ans, dans ses chansons électro dark, à l’improbable carrefour de Barbara et de Koudlam, de Christophe et de Cold Cave, d’une chanson française introspective et de l’électronique héritière de Kraftwerk. Et sa voix charcute les sentiments, ravage les séductions tranquilles de la chanson de fille. Zaho a dompté sa voix comme elle a dompté la musique, entre acharnement et plaisir. Au commencement, le piano est une affaire de beignets au chocolat – sa récompense après les cours classiques qu’elle prend en 6e. Dégoût. Mais elle y retourne d’elle-même quelques années plus tard. Passion obsessionnelle et autodidacte dont son écriture d’aujourd’hui garde la trace – lancer les mélodies en ligne droite, répéter les mêmes deux accords en boucle jusqu’à l’hypnose… Adolescente, elle s’est passionnée pour la chanson classique, admire l’écriture de L’Écharpe de Maurice Fanon ou Du bout des lèvres de Barbara, qui jouent sur les mots tout en dévoilant la plus intime vérité du sentiment. Parallèlement, elle se passionne pour l’électronique sombre, qui plonge loin dans l’âme tout en passant par le corps avec furie.Tout s’est ligué : infiniment rêveuse, elle a grandi sous l’injonction maternelle de « se mettre à la place des autres », ce qui est à la fois une vertu charitable et un magnifique poste d’observation. Qu’elle dise « je », « tu » ou « il » dans ses chansons, le sujet est toujours le même : une personne qui aime, souffre, hésite, se regarde dans le miroir, s’explore… Et ce personnage n’est pas toujours Zaho : « Je n’ai jamais vécu l’amour. Je me l’invente, j’essaie de le comprendre avant de le vivre. » Alors, elle s’installe dans un personnage qui aime et elle peut rester longtemps à le chanter à son piano. Par exemple Suffisamment : « Je t’aime passionnément / Tu m’aimes suffisamment / Pour que je reste / Mais pourquoi je reste / Sûrement parce que je t’aime / Passionnément ». Boucle désespérée, exaltée, réaliste mais rêvée : « Quand je l’ai écrit, j’étais en pleurs. » À 22 ans, Zaho de Sagazan est attendue comme celle qui peut injecter, avec sontimbre expressif de mezzo-soprano, du sang neuf dans la chanson française Le Monde En quinze chansons, la môme en noir emporte le public, et nous avec Télérama Son réalisme poétique touche au coeur, emporté par cette voix qui cogne les âmes sur fond électronique Libération De la chanson portée à son point d’incandescence ultime Society Une poignée de titres magnétiques (…) une sensibilité saisissante Fip La future grande de la chanson française. Entre tradition de la chanson française et techno berlinoise. À mi-chemin entre Stromae et Brel L’Obs Elle a une présence, du charisme (…), du chien et une énergie à revendre Le Parisien Retenez bien ce nom : Zaho de Sagazan est là pour longtemps Le Figaro

Début : 2024-01-25 à 19:30

