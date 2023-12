ANDRES MARIN GEMIER – CHAILLOT TH.NATIONAL DE LA DANSE Paris, 11 février 2024, Paris.

Andrés MarinRecto y soloDans le cadre de la Biennale d’art flamencoAndrés Marín, interprète virtuose de flamenco, est accompagné à la guitare de Pedro Barragán. Il revisite par la danse les écrits de Vicente Escudero, critique et interprète de flamenco du début du XX? siècle : qu’en est-il du queer, du féminisme, de la construction du genre dans cette discipline souvent perçue comme traditionnelle ?« Celui qui danse en sachant à l’avance ce qu’il va faire est plus mort que vivant ». Signée Vicente Escudero, figure historique du flamenco, cette déclaration semble être écrite pour Andrés Marín. Par-delà les époques, une affinité profonde unit le chorégraphe toujours friand de nouvelles expériences à celui qui, au début du 20e siècle, frotta son art aux avant-gardes esthétiques avant d’être le premier à danser la « seguiriya ». Recto Y Solo, présenté en première mondiale à Chaillot – Théâtre national de la Danse, revisite donc les règles de la danse masculine jadis exposées par Escudero dans son fameux « Décalogue ». À la lumière du regard contemporain porté sur les identités de genre, Marín déconstruit la culture hétéro-patriarcale du flamenco et retrouve l’essence même des conceptions de son prédécesseur. Sa performance, soutenue par la guitare inspirée de Pedro Barragán, se nourrit de l’expérience du corps, du temps et de l’espace. Faisant sienne cet autre aphorisme du maître : « Je préfère danser comme un inconscient que comme un intelligent ».Isabelle Calabre

