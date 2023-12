DAVID CORIA GEMIER – CHAILLOT TH.NATIONAL DE LA DANSE Paris, 31 janvier 2024, Paris.

David CoriaLos Bailes RobadosDans le cadre de la Biennale d’art flamencoPour cette nouvelle pièce, David Coria s’entoure d’un casting d’excellence?: David et Alfredo Lagos au chant et guitare, Isidora O’Ryan au chant et violoncelle. Quant aux danseurs, ce sont Aitana Rousseau (qui alterne avec Paula Comitre), Florencia Oz, Rafael Ramírez, Marta Gálvez et lui-même qui portent ce spectacle sur l’exutoire social de la danse et du chant, tant de fois réprimés, censurés et pourtant toujours présents.Danser pour exorciser les souffrances. Pour dénoncer l’asservissement et crier la liberté. Danser pour exister. C’est ce qui firent à Strasbourg et ailleurs, à plusieurs reprises dans histoire, des femmes et des hommes saisis par une frénétique dansomanie collective. Lors de ces épisodes demeurés inexpliqués, leurs désarticulations incontrôlées exprimaient haut et fort ce que leurs mots d’opprimés ne pouvaient pas dire, estime David Coria. À leur exemple, le chorégraphe andalou invite la fine fleur de la scène flamenca – Aitana Rousseau, Florencia Oz, Marta Gálvez et Rafael Ramírez – à une danse libératrice et rebelle. Sa création chorale porte avec fougue une revendication politique et sociale pour tous ceux – la sorcière, le fou, le différent – qui, aujourd’hui encore, sont tenus dans les marges. Les interprètes, soutenus par le talent de musiciens hors pair, passent de l’hystérie à l’harmonie, du mouvement à l’immobilité. Et invitent chacun à «?faire un pas de deux avec la vie?». Isabelle Calabre

Tarif : 49.50 – 49.50 euros.

Début : 2024-01-31 à 21:00

Réservez votre billet ici

GEMIER – CHAILLOT TH.NATIONAL DE LA DANSE 1 PLACE DU TROCADERO 75016 Paris