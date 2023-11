La Tresse THEATRE JEAN MARIE SEVOLKER Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Gémenos La Tresse THEATRE JEAN MARIE SEVOLKER, 16 novembre 2023, GEMENOS. La Tresse THEATRE JEAN MARIE SEVOLKER. Un spectacle à la date du 2023-11-16 à 20:30 (2023-11-16 au ). Tarif : 26.0 à 26.0 euros. ALG SPECTACLES (LR-2020-008358) présente ce spectacle. 3 femmes, 3 cultures, 3 combats.Smita en Inde. Giulia en Sicile. Sarah au Canada. Quel lien unit ces trois femmes que tout sépare ? » La tresse « , le roman de Laetitia Colombani, a bouleversé Helene Arden (auteure, comédienne) qui en a fait une fidèle adaptation. Elle incarne sur scène ces 3 femmes, et leur volonté de vivre, de survivre. Un puissant message d’espoir, d’humanisme, de solidarité universelle, mis en scène par Valéry Rodriguez (Black Legends) Numéro téléphone accès PMR : 0442735770 Helene Arden, Valery Rodriguez Votre billet est ici THEATRE JEAN MARIE SEVOLKER GEMENOS Av César Baldaccini Bouches-du-Rhône 26.0

EUR26.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Gémenos Autres Lieu THEATRE JEAN MARIE SEVOLKER Adresse Av César Baldaccini Ville GEMENOS Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville THEATRE JEAN MARIE SEVOLKER latitude longitude 43.28814305950395;5.621788135511817

THEATRE JEAN MARIE SEVOLKER GEMENOS Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gemenos/