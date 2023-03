Découverte des savoir-faire locaux : Atelier Sculpture Nature Gemeaux Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Gemeaux

Découverte des savoir-faire locaux : Atelier Sculpture Nature, 18 août 2023, Gemeaux . Découverte des savoir-faire locaux : Atelier Sculpture Nature EUR Gemeaux Côte-dOr

2023-08-18 – 2023-08-18 Gemeaux

Côte-dOr . EUR Marc MUGNIER ouvre les portes de son atelier de sculpture pour partager sa passion et son savoir-faire. Gratuit. Sur inscription. > covati.tourisme@covati.fr – 03 80 95 24 03 Gemeaux

dernière mise à jour : 2023-03-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Gemeaux Autres Lieu Gemeaux Adresse Gemeaux Côte-dOr Ville Gemeaux Departement Côte-dOr Tarif EUR Lieu Ville Gemeaux

Gemeaux Gemeaux Côte-dOr https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gemeaux /

Découverte des savoir-faire locaux : Atelier Sculpture Nature 2023-08-18 was last modified: by Découverte des savoir-faire locaux : Atelier Sculpture Nature Gemeaux 18 août 2023 Côte-d'Or Gemeaux Gemeaux Côte-d'Or

Gemeaux Côte-dOr