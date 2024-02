Gemae + Clones + Isia Marie à la Dame du Canton La Dame de Canton Paris, jeudi 22 février 2024.

Le jeudi 22 février 2024

de 20h00 à 23h30

.Tout public. payant Prévente : 8 EUR

Venez passer une bonne soirée endiablée avec Gemae, Clones et Isia Marie !

ISIA MARIE :

Isïa Marie, c’est une guitare qui vient du cœur et des tripes. C’est une voix percutante, envoûtante, électrique. État d’esprit rock’n roll, la fraîcheur de la pop, l’insolence dans les mots : un cocktail explosif qui résonne comme le nom de son premier album, L’amante religieuse.

Après un EP pop, un single remarqué évoquant les violences conjugales (« C’est pas toi c’est moi »), et des premières parties de La Femme, Rover ou Nina Hagen, son premier album a le goût d’un coup de gueule, d’une revanche, contre ce monde qui lui dit à quoi elle devrait ressembler à l’aube de sa vie d’adulte.

CLONES :

Clones est un duo Indie Pop parisien influencé par la pop, les musiques électroniques et le rock alternatif. Le groupe sort son premier EP, Phobia, en mars 2021 et a rempli la Péniche Antipode pour l’occasion. Ils préparent aujourd’hui la sortie de leur second EP.

Le duo puise ses inspirations auprès d’artistes tels que Billie Eilish, Muse, Radiohead, Aurora ou Steven Wilson.

GEMÆ :

Artiste émergente de la scène hyperpop, GEMÆ semble tout droit sortie d’une rave du futur.

Avec un style audacieux et innovant, elle offre une proposition artistique qui fusionne l’électro et la pop, créant une expérience sonore avant-gardiste. Armée de glitchs, de synthés arpeggiés, et d’une voix envoûtante, GEMÆ alterne entre vulnérabilité et énergie débordante.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.damedecanton.com/event/gemae-clones-eldorado/ https://www.billetweb.fr/gemae-clones-isia-marie

