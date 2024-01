GEM La Frip’ #2 // Friperie solidaire éphémère BEAJ KAFE, Brest, Finistère Brest, samedi 17 février 2024.

GEM La Frip’ #2 // Friperie solidaire éphémère BEAJ KAFE, Brest, Finistère Brest Samedi 17 février, 11h00

Début : 2024-02-17 11:00

Fin : 2024-02-17 16:00

Le Groupe d'Entraide Mutuelle Au Petit Grain propose une friperie solidaire éphémère.

L’industrie du textile est aujourd’hui une des plus polluantes. Ainsi, avec la 2ème édition de sa friperie solidaire éphémère, le Groupe d’Entraide Mutuelle Au Petit Grain tente de lutter contre le gaspillage de nos ressources et contribue à la protection de l’environnement. Elle a également un enjeu solidaire ; donner accès aux personnes les plus modestes des vêtements en parfait état à petit prix.

VENTE SUR PLACE (chèques ou espèces uniquement)

PETITE RESTAURATION SUR PLACE

BEAJ KAFE, Brest, Finistère 51 rue Branda 29200Brest Saint-Martin Brest 29200 Finistère