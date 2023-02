Gelsomina THEATRE TOURSKY, 4 avril 2023, MARSEILLE.

Gelsomina THEATRE TOURSKY. Un spectacle à la date du 2023-04-04 (2023-04-04 au ) 21:00. Tarif : 28.2 à 28.2 euros.

THEATRE TOURSKY CIE RICHARD MARTIN (L.135352) PRESENTE CE SPECTACLE Carton au Festival Off d’Avignon L’histoire déroutante d’un couple sortant de l’ordinaire, et même bien au-delà de l’extraordinaire… Ce n’est plus la Strada de Fellini mais la Gelsomina de Zouzou… Et quelle Gelsomina ! Un spectacle à fleur d’âme d’une immense humanité. Quelque part, au bord d’une route, d’un chemin ou une place déserte, qu’importe… Une femme raconte, se raconte. C’est Gelsomina, la douce compagne de cette brute de Zampano, le forain farouche tout droit sortie du film La Strada de Fellini. Autant Julietta Massina était muette dans le film, autant Zouzou Susini est bavarde sur les planches. Elle se raconte, elle, l’enfant abandonnée, dont le périple miséreux ressemble à une leçon de vie initiatique et poétique. Zouzou Susini est habitée par son idole, elle la protège et lui redonne vie. Un jeu de rôles émotionnels, un très grand moment de théâtre. « Son interprétation est à couper le souffle, un texte désarmant de tendresse. »STANDARD : 04 91 02 58 35 Accès PMR • Un ascenseur est à disposition des spectateurs. • Parking : L’impasse Léo Ferré est fermée à la circulation les soirs de spectacles. Des places réservées aux personnes handicapées ou à mobilité réduite sont néanmoins disponibles. Nous vous remercions de vous présenter au théâtre au plus tôt, à partir de 19h, pour avertir le gardien que vous avez besoin d’un emplacement réservé devant le théâtre ou d’une navette mise à disposition les soirs de spectacles pour effectuer l’aller/retour depuis les parkings qui vous conduira, avant votre spectacle, des parkings gardés du Toursky au théâtre, puis après votre spectacle, du théâtre aux parkings gardés. Parkings gardés à 3min à pied du théâtre Ouverts jusqu’à la fermeture du restaurant > 4 €/véhicule Voir le plan Parking 1 : Rue Auphan Parking 2 : Place Arzial aux environs du n°31 de la rue Felix Pyat (sous la passerelle de l’autoroute) Parking 3 : Parking des Taxis Marseillais *NOUVEAU*

Votre billet est ici

THEATRE TOURSKY MARSEILLE 16 Promenade Leo Ferre Bouches-du-Rhone

THEATRE TOURSKY CIE RICHARD MARTIN (L.135352) PRESENTE CE SPECTACLE

Carton au Festival Off d’Avignon

L’histoire déroutante d’un couple sortant de l’ordinaire, et même bien au-delà de l’extraordinaire… Ce n’est plus la Strada de Fellini mais la Gelsomina de Zouzou… Et quelle Gelsomina ! Un spectacle à fleur d’âme d’une immense humanité.

Quelque part, au bord d’une route, d’un chemin ou une place déserte, qu’importe… Une femme raconte, se raconte. C’est Gelsomina, la douce compagne de cette brute de Zampano, le forain farouche tout droit sortie du film La Strada de Fellini. Autant Julietta Massina était muette dans le film, autant Zouzou Susini est bavarde sur les planches.

Elle se raconte, elle, l’enfant abandonnée, dont le périple miséreux ressemble à une leçon de vie initiatique et poétique. Zouzou Susini est habitée par son idole, elle la protège et lui redonne vie.

Un jeu de rôles émotionnels, un très grand moment de théâtre.

« Son interprétation est à couper le souffle, un texte désarmant de tendresse. »

STANDARD : 04 91 02 58 35

Accès PMR

• Un ascenseur est à disposition des spectateurs.

• Parking : L’impasse Léo Ferré est fermée à la circulation les soirs de spectacles. Des places réservées aux personnes handicapées ou à mobilité réduite sont néanmoins disponibles.

Nous vous remercions de vous présenter au théâtre au plus tôt, à partir de 19h, pour avertir le gardien que vous avez besoin d’un emplacement réservé devant le théâtre ou d’une navette mise à disposition les soirs de spectacles pour effectuer l’aller/retour depuis les parkings qui vous conduira, avant votre spectacle, des parkings gardés du Toursky au théâtre, puis après votre spectacle, du théâtre aux parkings gardés.

Parkings gardés à 3min à pied du théâtre

Ouverts jusqu’à la fermeture du restaurant > 4 €/véhicule Voir le plan

Parking 1 : Rue Auphan

Parking 2 : Place Arzial aux environs du n°31 de la rue Felix Pyat (sous la passerelle de l’autoroute)

Parking 3 : Parking des Taxis Marseillais *NOUVEAU*

. EUR28.2 28.2 euros

Votre billet est ici