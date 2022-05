Gelos Save the Queen Gelos Gelos Catégories d’évènement: Gelos

Pyrénées-Atlantiques

Gelos Save the Queen Gelos, 6 mai 2022, Gelos. Gelos Save the Queen Bistrot du Pradeau 1 Square Édouard Herriot Gelos

2022-05-06 – 2022-05-06 Bistrot du Pradeau 1 Square Édouard Herriot

Gelos Pyrénées-Atlantiques Gelos EUR 0 0 Vendredi 06 mai le Bistrot du Pradeau vous emmène en Angleterre le temps d’une soirée intitulée “GELOS SAVE THE QUEEN” ! Pour l’occasion, un univers anglais, un repas spécial (fish & chips), et surtout une ambiance pop rock par le groupe local “Red Ding”, seront garantit ! Rendez-vous à partir de 19h30 au 1 square Edouard Herriot à Gelos, pensez à réserver au 05 59 06 57 07. Vendredi 06 mai le Bistrot du Pradeau vous emmène en Angleterre le temps d’une soirée intitulée “GELOS SAVE THE QUEEN” ! Pour l’occasion, un univers anglais, un repas spécial (fish & chips), et surtout une ambiance pop rock par le groupe local “Red Ding”, seront garantit ! Rendez-vous à partir de 19h30 au 1 square Edouard Herriot à Gelos, pensez à réserver au 05 59 06 57 07. +33 5 59 06 57 07 Vendredi 06 mai le Bistrot du Pradeau vous emmène en Angleterre le temps d’une soirée intitulée “GELOS SAVE THE QUEEN” ! Pour l’occasion, un univers anglais, un repas spécial (fish & chips), et surtout une ambiance pop rock par le groupe local “Red Ding”, seront garantit ! Rendez-vous à partir de 19h30 au 1 square Edouard Herriot à Gelos, pensez à réserver au 05 59 06 57 07. Bistrot du Pradeau

Bistrot du Pradeau 1 Square Édouard Herriot Gelos

dernière mise à jour : 2022-04-29 par OT Pau

Détails Catégories d’évènement: Gelos, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Gelos Adresse Bistrot du Pradeau 1 Square Édouard Herriot Ville Gelos lieuville Bistrot du Pradeau 1 Square Édouard Herriot Gelos Departement Pyrénées-Atlantiques

Gelos Gelos Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gelos/

Gelos Save the Queen Gelos 2022-05-06 was last modified: by Gelos Save the Queen Gelos Gelos 6 mai 2022 Gelos Pyrénées-Atlantiques

Gelos Pyrénées-Atlantiques