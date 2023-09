Gelos en musique Gelos, 6 octobre 2023, Gelos.

Gelos,Pyrénées-Atlantiques

Après le succès de l’an dernier, l’Orchestre de Chambre de Toulouse et son directeur artistique Gilles Colliard reviennent pour cette 3ème édition du festival Gelos en Musiques.

Au programme, le très connu Vivaldi, dans des œuvres concertantes qui mettront sur le devant de la scène tous les instruments de l’ensemble.

Retrouvez-nous dans ce joli écrin qu’est l’église de Gelos pour partager ce moment de musique, en famille, entre amis, pour petits et grands..

2023-10-06 fin : 2023-10-08 . .

Gelos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Following last year’s success, the Orchestre de Chambre de Toulouse and its artistic director Gilles Colliard return for the 3rd edition of the Gelos en Musiques festival.

On the program: the famous Vivaldi, in concertante works featuring all the ensemble’s instruments.

Join us in the beautiful setting of the Gelos church to share this moment of music, with family and friends, young and old.

Tras el éxito del año pasado, la Orquesta de Cámara de Toulouse y su director artístico Gilles Colliard vuelven para la 3ª edición del festival Gelos en Musiques.

En el programa: el famosísimo Vivaldi, en obras concertantes que pondrán en primer plano todos los instrumentos del conjunto.

Únase a nosotros en el hermoso marco de la iglesia de Gelos para compartir este momento de música con familiares y amigos, jóvenes y mayores.

Nach dem Erfolg des letzten Jahres kehren das Orchestre de Chambre de Toulouse und sein künstlerischer Leiter Gilles Colliard für die dritte Ausgabe des Festivals Gelos en Musiques zurück.

Auf dem Programm steht der sehr bekannte Vivaldi, in konzertanten Werken, die alle Instrumente des Ensembles in den Vordergrund stellen.

Treffen Sie uns in der schönen Kirche von Gelos, um diesen musikalischen Moment mit der Familie, mit Freunden, für Groß und Klein zu teilen.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT Pau