Concert : Datura Bistrot du Pradeau, 26 mai 2023, Gelos.

Au programme :

Tapas, ambiance et musique rock

Happy hour dès 18h30

Pensez à réserver votre table

Venez dansez et chantez avec nous !.

Bistrot du Pradeau Square Édouard Herriot

Gelos 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



On the program:

Tapas, atmosphere and rock music

Happy hour from 6:30 pm

Remember to reserve your table

Come dance and sing with us!

En el programa:

Tapas, ambiente y música rock

Happy hour a partir de las 18.30 h

No olvides reservar tu mesa

¡Ven a bailar y cantar con nosotros!

Auf dem Programm stehen:

Tapas, Stimmung und Rockmusik

Happy Hour ab 18.30 Uhr

Denken Sie daran, Ihren Tisch zu reservieren!

Kommen Sie und tanzen und singen Sie mit uns!

