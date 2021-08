Gelos Gelos Gelos, Pyrénées-Atlantiques Gelos invite l’humour Gelos Gelos Catégories d’évènement: Gelos

Pyrénées-Atlantiques

Gelos invite l’humour Gelos, 10 septembre 2021, Gelos. Gelos invite l’humour 2021-09-10 – 2021-09-10 Maison du Pradeau 1 Square Édouard Herriot

Gelos Pyrénées-Atlantiques Le festival « Mon village invite l’humour » vous donne rendez-vous pour une soirée consacrée aux rires, vendredi 10 septembre à 20h30 à la Maison du Pradeau à Gelos.

3 humoristes professionnels d’univers différents se succéderont pour vous présenter chacun 30 min de leur spectacle.

Chaque humoriste est un artiste confirmé qui a déjà vu son spectacle programmé à Paris, au Festival d’Avignon ou en tournée.

Mais avant, les habitants deviennent aussi acteurs de leur festival ! chaque spectateur qui le désire peut monter sur scène afin d’exprimer sa fibre artistique pendant 5 à 8 min. Le festival « Mon village invite l’humour » vous donne rendez-vous pour une soirée consacrée aux rires, vendredi 10 septembre à 20h30 à la Maison du Pradeau à Gelos.

3 humoristes professionnels d’univers différents se succéderont pour vous présenter chacun 30 min de leur spectacle.

Chaque humoriste est un artiste confirmé qui a déjà vu son spectacle programmé à Paris, au Festival d’Avignon ou en tournée.

Mais avant, les habitants deviennent aussi acteurs de leur festival ! chaque spectateur qui le désire peut monter sur scène afin d’exprimer sa fibre artistique pendant 5 à 8 min. Le festival « Mon village invite l’humour » vous donne rendez-vous pour une soirée consacrée aux rires, vendredi 10 septembre à 20h30 à la Maison du Pradeau à Gelos.

3 humoristes professionnels d’univers différents se succéderont pour vous présenter chacun 30 min de leur spectacle.

Chaque humoriste est un artiste confirmé qui a déjà vu son spectacle programmé à Paris, au Festival d’Avignon ou en tournée.

Mais avant, les habitants deviennent aussi acteurs de leur festival ! chaque spectateur qui le désire peut monter sur scène afin d’exprimer sa fibre artistique pendant 5 à 8 min. Ville de gelos dernière mise à jour : 2021-08-20 par

Détails Catégories d’évènement: Gelos, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Gelos Adresse Maison du Pradeau 1 Square Édouard Herriot Ville Gelos lieuville 43.28464#-0.37072