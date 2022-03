Gellyball Méjannes-le-Clap, 24 juillet 2022, Méjannes-le-Clap.

Venez-vous affronter (adultes et enfants) avec des petits pistolets colorés qui tirent de toutes petites billes d’eau biodégradable à 100%. Gellyball est le tout dernier développement et révolution dans les jeux d’action.Comme vous le savez, les enfants et les adultes aiment jouer aux « jeux de tir ». Cependant, la plupart ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans. Gellyball résout ce problème ! Les enfants à partir de 6 ans peuvent déjà participer à ce sport à la croissance folle. La même tension que Nerf, Paintball et Airsoft mais sans la peinture, les flèches ou les balles en plastique…. et sans douleur ! Dimanche 24 juillet sur la Place aux Herbes ou le Champ de Mars, de 18h30 à 21h30 La partie dure 12 minutes. Dès 6 ans. 1 ticket : 6€ et 3 tickets : 15€ Avec King Loisirs Inscriptions à l’office de Tourisme

