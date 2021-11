Gelatine Turner au 59 Rivoli 59 rivoli, 27 novembre 2021, Paris.

Gelatine Turner, ce sont deux frères, Pierre au son et Romain au chant. À eux deux ils créent une chanson hybride et contemporaine. De la ballade pop à la composition électroacoustique, ils proposent un voyage dans leur univers, singulier et mystérieux. Ils sont accompagnés de leur sœur, Charlotte, pour la direction artistique. Parmi leurs influences principales on trouve Dominique A pour son intimité poétique ; Frank Ocean pour sa singularité et sa fragilité ; la force spirituelle d’un groupe comme Low ; ou encore Brian Eno pour sa pensée du « studio comme instrument » . Depuis leur début, ils ont fait plusieurs scènes majoritairement à Paris, notamment à la Maroquinerie, au Point Éphémère, au Pop-Up du Label et au Petit Bain. Aujourd’hui, c’est au 59 Rivoli qu’on les retrouve ! Site : [http://gelatine-turner.com/](http://gelatine-turner.com/) Facebook : [https://www.facebook.com/gelatine.turner/](https://www.facebook.com/gelatine.turner/) Instagram : [https://www.instagram.com/gelatine_turner/](https://www.instagram.com/gelatine_turner/) Youtube : [https://youtu.be/OfIkB1_OHgo](https://youtu.be/OfIkB1_OHgo) Y assister : Inscription très conseillée par mail à [resa59rivoli@gmail.com](mailto:resa59rivoli@gmail.com) (nom, nombre de places à renseigner) Entrée gratuite, sortie au chapeau Lieu : Galerie du 59 Rivoli 19h-20h

