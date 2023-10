Concert d’hiver Geiswasser, 14 janvier 2024, Geiswasser.

Geiswasser,Haut-Rhin

Présenté par le groupe vocal Not’en Vrac de Nambsheim..

2024-01-14 fin : 2024-01-14 . EUR.

Geiswasser 68600 Haut-Rhin Grand Est



Presented by the vocal group Not’en Vrac from Nambsheim.

Presentado por el grupo vocal Not?en Vrac de Nambsheim.

Präsentiert von der Vokalgruppe Not’en Vrac aus Nambsheim.

Mise à jour le 2023-10-09 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach