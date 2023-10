Chantiers participatifs Geishouse, 27 octobre 2023, Geishouse.

Geishouse,Haut-Rhin

Intervenants : Laurent FISCHER, Commune de Geishouse et Frédéric MEYER, Patrimoine et emploi

Dans le cadre du projet d’éco-rénovation du presbytère de Geishouse, venez découvrir les techniques et méthodes des premières phases de chantier d’une rénovation. Au programme : comment remettre à nu les murs, sols et plafonds intérieurs ? Quels outils utiliser ? Quelles précautions prendre ?.

2023-10-27 fin : 2023-10-27 17:00:00. 0 EUR.

Geishouse 68690 Haut-Rhin Grand Est



Speakers: Laurent FISCHER, Commune de Geishouse and Frédéric MEYER, Patrimoine et emploi

As part of the eco-renovation project for the Geishouse presbytery, come and discover the techniques and methods involved in the first phases of a renovation project. On the program: how to expose interior walls, floors and ceilings? What tools should be used? What precautions to take?

Ponentes: Laurent FISCHER, Ayuntamiento de Geishouse y Frédéric MEYER, Patrimonio y Empleo

En el marco del proyecto de renovación ecológica del presbiterio de Geishouse, venga a descubrir las técnicas y métodos utilizados en las primeras etapas de un proyecto de renovación. En el programa: ¿Cómo se exponen las paredes interiores, los suelos y los techos? ¿Qué herramientas utilizar? ¿Qué precauciones hay que tomar?

Referenten: Laurent FISCHER, Gemeinde Geishouse und Frédéric MEYER, Kulturerbe und Beschäftigung

Im Rahmen des Öko-Renovierungsprojekts des Pfarrhauses von Geishouse lernen Sie die Techniken und Methoden der ersten Baustellenphasen einer Renovierung kennen. Auf dem Programm stehen folgende Fragen: Wie werden die Wände, Böden und Decken im Inneren freigelegt? Welche Werkzeuge werden verwendet? Welche Vorsichtsmaßnahmen sind zu treffen?

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de tourisme de la vallée de Saint-Amarin