Geek (Paris) THEATRE DU ROI RENE, 9 février 2023, PARIS.

Geek (Paris) THEATRE DU ROI RENE. Un spectacle à la date du 2023-02-09 au 2023-03-26 16:00. Tarif : 23.0 à 23.0 euros.

THEATRE DU ROI RENE PARIS 12 RUE EDOUARD LOCKROY 75011

GEEK

Amis d’enfance, Mathieu et Ernest vivent en colocation. Ernest se remet à peine d’une rupture sentimentale et Mathieu aime Lucie qui aime Mathieu. Jusque-là tout va bien… jusqu’à ce que Lucie décide de s’installer elle aussi chez son amoureux. C’est ainsi que le fameux trio se retrouve à vivre sous le même toit.

Mais la cohabitation ne s’avère pas si simple… Alors plusieurs solutions s’offrent aux protagonistes. Grâce à un principe astucieux de votation, le public est invité à interagir sur l’intrigue, sur l’évolution du scénario, et ainsi de changer le cours de l’histoire. Pour le meilleur et pour le rire, les trois héros ne sont finalement plus que des marionnettes dont le public tire les ficelles… Metteur en scène : Renato Ribeiro

Avec, en alternance : Louise Cassin ou Anne-Cécile Quivogne, Grégoire Gougeon ou Romain Pirosa, Loïc Lacoua ou Maxime Minault

